ua en ru
Чт, 28 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Нефть снова дорожает после новых ударов США по Ирану

04:26 28.05.2026 Чт
2 мин
Какой оптимистический сценарий закладывают рынки?
aimg Екатерина Коваль
Нефть снова дорожает после новых ударов США по Ирану Фото: риск срыва переговоров остается реальным (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Цены на нефть возобновили рост после падения более чем на 5% в среду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: США второй раз за неделю ударили по Ирану

Что происходит с ценами

По состоянию на утро 28 мая нефть сорта Brent подскочила до 96,21 доллара за баррель - плюс 2% за сутки. WTI торгуется около 90,36 доллара - рост на 1,9%.

Несмотря на это нефть все еще может завершить неделю снижением - рынки закладывают в цену возможность заключения хотя бы временного мирного соглашения между США и Ираном.

Переговоры зашли в тупик

Трамп заявил, что "не доволен" ходом переговоров. Белый дом опроверг иранские сообщения о проекте соглашения, согласно которому Иран и Оман должны были бы совместно контролировать Ормузский пролив.

Камни преткновения в переговорах:

  • ядерная программа Ирана;
  • требование Тегерана сохранить контроль над Ормузом;
  • двойная морская блокада, которую поддерживают обе стороны;
  • санкции - Иран требует их отмены, США отказывают.

Что будет с ценами дальше

Аналитики предупреждают о риске резкого скачка цен к середине июля - если Китай возобновит импорт нефти после завершения распродажи стратегических резервов.

Глава исследовательского подразделения Pepperstone Group отметил: рынки оценивают перспективы сделки "сквозь оптимистическую призму", но риск срыва переговоров "остается вполне реальным".

Затяжной конфликт уже вызвал стремительный рост доходности облигаций из-за опасений относительно возвращения инфляции. Центробанки, включая ФРС, могут быть вынуждены повысить процентные ставки в ответ.

Конфликт между США и Ираном продолжается уже четвертый месяц - он начался в конце февраля с американо-израильских ударов. По одному из вариантов урегулирования, Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства примерно через месяц после подписания соглашения о прекращении огня.

Тем временем внутри Ирана фиксируются первые признаки изменений: президент Пезешкиан возобновил доступ к международному интернету - после почти 90 дней блокировок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки НАФТА Иран
Новости
Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации
Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации
Аналитика
Деньги в "тени", клиенты в очереди: что на самом деле происходит с гостиничным бизнесом в Украине
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Деньги в "тени", клиенты в очереди: что на самом деле происходит с гостиничным бизнесом в Украине