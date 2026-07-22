Нафта продовжує дорожчати через нові ризики для постачання на Близькому Сході

Ціни на нафту знову зросли на тлі посилення побоювань щодо перебоїв із постачанням після ударів США по іранських цілях та погроз підтримуваних Іраном єменських хуситів, через які нафтові танкери почали змінювати маршрути в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомляється, ф’ючерси на нафту марки Brent додали в ціні 1 долар, або 1,1%, та зросли до 92,01 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 82 центи, або 1,0%, - до 85,16 долара за барель.

Зростання продовжилося після того, як у вівторок ціни на нафту досягли п'ятитижневого максимуму на тлі американських ударів по цілях на півдні та заході Ірану, а також іранських атак на американські об'єкти в Бахрейні, Кувейті та Йорданії.

Ескалація конфлікту посилила побоювання щодо подальших перебоїв у світовому постачанні. Єменські хусити, пов'язані з Іраном, відкрили новий фронт, пригрозивши атакувати судна, що перевозять саудівську нафту через протоку Баб-ель-Мандеб, та оголосили морську блокаду Саудівської Аравії.

Протока Баб-ель-Мандеб на південному вході до Червоного моря стала важливим маршрутом для експорту саудівської нафти після того, як рух через Ормузьку протоку різко скоротився через зрив режиму припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном.

Зазначається, що це змусить танкери заходити та виходити з Червоного моря через Суецький канал, що значно збільшить час та витрати на постачання до Азії.

Напруженість у Чорному морі також посилила невизначеність з поставками.

Так, Каспійський трубопровідний консорціум припинив отримувати нафту з Казахстану після призупинення в понеділок завантаження через атаки на нафтові танкери біля свого чорноморського терміналу.

Водночас дані Американського інституту нафти свідчать, що запаси сирої нафти та дистилятів у США минулого тижня зросли, тоді як запаси бензину скоротилися.