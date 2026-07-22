Нефть продолжает дорожать из-за новых рисков для поставок на Ближнем Востоке
Цены на нефть снова выросли на фоне усиления опасений по поводу перебоев с поставками после ударов США по иранским целям и угроз поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, из-за которых нефтяные танкеры начали менять маршруты в Красном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, фьючерсы на нефть марки Brent прибавили в цене 1 доллар, или 1,1%, и выросли до 92,01 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 82 цента, или 1,0% - до 85,16.
Рост продолжился после того, как во вторник цены на нефть достигли пятинедельного максимума на фоне американских ударов по целям на юге и западе Ирана, а также иранских атак на американские объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании.
Эскалация конфликта усилила опасения по поводу дальнейших перебоев в мировом снабжении. Йеменские хуситы, связанные с Ираном, открыли новый фронт, пригрозив атаковать суда, перевозящие саудовскую нефть через пролив Баб-эль-Мандеб, и объявили морскую блокаду Саудовской Аравии.
Пролив Баб-эль-Мандеб на южном входе к Красному морю стал важным маршрутом для экспорта саудовской нефти после того, как движение через Ормузский пролив резко сократилось из-за срыва режима прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном.
Это заставит танкеры заходить и выходить из Красного моря через Суэцкий канал, что значительно увеличит время и расходы на поставки в Азию.
Напряженность в Черном море также усугубила неопределенность с поставками.
Так, Каспийский трубопроводный консорциум перестал получать нефть из Казахстана после приостановки в понедельник загрузки из-за атак на нефтяные танкеры у своего черноморского терминала.
В то же время, данные Американского института нефти свидетельствуют, что запасы сырой нефти и дистиллятов в США на прошлой неделе выросли, тогда как запасы бензина сократились.
Война США против Ирана
Напомним, несмотря на подписанный меморандум о перемирии США и Иран активно ведут боевые действия.
Войска США каждый день атакуют базы и военную инфраструктуру иранской армии.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США еще не закончили войну с Ираном и не собираются никуда уходить. Он также отметил, что Ирану понадобилось бы от 20 до 25 лет, чтобы отстроиться, если бы конфликт закончился прямо сейчас.
По словам главы Пентагона Пита Хегсета, война США против Ирана уже обошлась американскому бюджету в 37,5 миллиарда долларов. В ходе боевых действий погибли 18 военнослужащих США, а сотни получили ранения.