Нефть продолжает дорожать из-за новых рисков для поставок на Ближнем Востоке

Цены на нефть снова выросли на фоне усиления опасений по поводу перебоев с поставками после ударов США по иранским целям и угроз поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, из-за которых нефтяные танкеры начали менять маршруты в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщается, фьючерсы на нефть марки Brent прибавили в цене 1 доллар, или 1,1%, и выросли до 92,01 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 82 цента, или 1,0% - до 85,16.

Рост продолжился после того, как во вторник цены на нефть достигли пятинедельного максимума на фоне американских ударов по целям на юге и западе Ирана, а также иранских атак на американские объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Эскалация конфликта усилила опасения по поводу дальнейших перебоев в мировом снабжении. Йеменские хуситы, связанные с Ираном, открыли новый фронт, пригрозив атаковать суда, перевозящие саудовскую нефть через пролив Баб-эль-Мандеб, и объявили морскую блокаду Саудовской Аравии.

Пролив Баб-эль-Мандеб на южном входе к Красному морю стал важным маршрутом для экспорта саудовской нефти после того, как движение через Ормузский пролив резко сократилось из-за срыва режима прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном.

Это заставит танкеры заходить и выходить из Красного моря через Суэцкий канал, что значительно увеличит время и расходы на поставки в Азию.

Напряженность в Черном море также усугубила неопределенность с поставками.

Так, Каспийский трубопроводный консорциум перестал получать нефть из Казахстана после приостановки в понедельник загрузки из-за атак на нефтяные танкеры у своего черноморского терминала.

В то же время, данные Американского института нефти свидетельствуют, что запасы сырой нефти и дистиллятов в США на прошлой неделе выросли, тогда как запасы бензина сократились.