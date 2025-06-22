Нафта подорожчає до 100 доларів? Чого очікувати після удару США по Ірану

Удар США по ядерних об'єктах Ірану може призвести до потрясіння світових ринків. Зокрема, не виключається, що ціна на нафту може підскочити до 100 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Більшість ринків не встигли відреагувати на удари США по ядерних об'єктах Ірану, оскільки були закриті у вихідні дні. Єдина реакція - ринок криптовалют. Так, ефір впав на понад 5%, а біткоїн - на 1%.
Директор з IT Potomac River Capital Марк Спіндер вважає, що ринки спочатку будуть стривожені і їх охопить невизначеність, "оскільки тепер американці в усьому світі будуть під загрозою".
"Ціна на нафту обов'язково зросте після цих перших новин, але, ймовірно, стабілізується через кілька днів. З цією демонстрацією сили та повним знищенням свого ядерного потенціалу вони (іранці, - ред.) втратили всі свої важелі впливу та, ймовірно, натиснуть кнопку втечі від мирної угоди", - сказав керівний партнер Harris Financial Group Джеймі Кокс.
Аналітики також вважають, що найбільшим ризиком після удару США по Ірану залишається можливість перекриття Ормузької протоки. Саме через неї експортують близько 20% світової нафти. Якщо Іран піде на цей крок, ситуація у світовій економіці може значно похитнутись.
"Багато що залежить від того, як Іран відреагує в найближчі години та дні, але це може направити нас на шлях до ціни на нафту в 100 доларів, якщо Іран відреагує так, як він погрожував раніше", - заявив старший енергетичний аналітик MST Marquee Сол Кавонік.
Головний інвестиційний директор F/M Investments очікує, що ціна на сиру нафту підскочить до 80 доларів або вище, коли торгівля відновиться.
На думку аналітиків, наслідки атаки на Іран також зачепить й Азію, оскільки для азійських ринків ключова вразливість полягає в чутливості до вищих цін на енергоносії.
За словами представника компанії Eastspring Investments, тривалий конфлікт підвищує ризик перебоїв у постачанні, що може призвести до інфляційного тиску та негативно вплинути на зростання в усьому регіоні.
Президент США Дональд Трамп вночі 22 червня оголосив, що американські військові атакували три ядерні об’єкти Ірану. Це ключові об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Раніше саме на ці об'єкти атакував Ізраїль в ніч на 13 червня.
Трамп також погрожує Ірану новими ударами і закликає уникати ескалації.
Іран своєю чергою уже завдав ракетного удару по Ізраїлю. В Тель-Авіві майже 90 постраждалих, у місті серйозні руйнування.
США, за повідомленням NBC News, очікують, що Тегеран може спробувати помститися протягом 48 годин. МАГАТЕ скликає екстрене засідання після ударів по Ірану, а ЄС обговорить ситуацію на рівні міністрів завтра, 23 червня.
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