Нефть подорожает до 100 долларов? Чего ожидать после удара США по Ирану

Большинство рынков не успели отреагировать на удары США по ядерным объектам Ирана, поскольку были закрыты в выходные дни. Единственная реакция - рынок криптовалют. Так, эфир упал более чем на 5%, а биткоин - на 1%.

Директор по IT Potomac River Capital Марк Спиндер считает, что рынки сначала будут встревожены и их охватит неопределенность, "поскольку теперь американцы во всем мире будут под угрозой".

"Цена на нефть обязательно вырастет после этих первых новостей, но, вероятно, стабилизируется через несколько дней. С этой демонстрацией силы и полным уничтожением своего ядерного потенциала они (иранцы, - ред.) потеряли все свои рычаги влияния и, вероятно, нажмут кнопку бегства от мирного соглашения", - сказал управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс.

Цена на нефть

Аналитики также считают, что самым большим риском после удара США по Ирану остается возможность перекрытия Ормузского пролива. Именно через него экспортируют около 20% мировой нефти. Если Иран пойдет на этот шаг, ситуация в мировой экономике может значительно пошатнуться.

"Многое зависит от того, как Иран отреагирует в ближайшие часы и дни, но это может направить нас на путь к цене на нефть в 100 долларов, если Иран отреагирует так, как он угрожал ранее", - заявил старший энергетический аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Главный инвестиционный директор F/M Investments ожидает, что цена на сырую нефть подскочит до 80 долларов или выше, когда торговля возобновится.

По мнению аналитиков, последствия атаки на Иран также затронут и Азию, поскольку для азиатских рынков ключевая уязвимость заключается в чувствительности к более высоким ценам на энергоносители.

По словам представителя компании Eastspring Investments, длительный конфликт повышает риск перебоев в поставках, что может привести к инфляционному давлению и негативно повлиять на рост во всем регионе.