Нафта подешевшала вперше з квітня: що вплинуло на ціни в серпні

Ф'ючерси Brent впали нижче 68 доларів за барель, втративши близько 5% за місяць порівняно з 72,5 доларів наприкінці липня. Нафта West Texas Intermediate знизилася до 64 доларів за барель.



https://www.bloomberg.com/

У серпні ринок нафти відчував тиск через побоювання, що глобальні поставки перевищать попит у найближчих кварталах, що призведе до зростання запасів.

Зниження цін у серпні стало першим місячним падінням з квітня, коли більшість сировинних товарів постраждала через ескалацію торговельної війни Трампа і побоювання з приводу зниження споживання енергії.



Побоювання з приводу надлишкової пропозиції підтримуються прогнозом Міжнародного енергетичного агентства про рекордний надлишок нафти.

"На ринок надходить більше нафти від OPEC+ на тлі побоювань з приводу економічного зростання США, що забезпечує достатню пропозицію", - зазначив стратег Danske Bank AS Йенс Нервіг Педерсен.

За його словами, США також готові посилити санкції проти покупців російської нафти.

Геополітичні чинники

Інвестори також зосереджені на ситуації в Україні та можливих змінах потоків російської нафти. Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп "не задоволений" недавніми ударами Москви по Україні.

У відповідь на закупівлю російської нафти Вашингтон ввів 50% мито на більшість індійських імпортних товарів. Цього тижня Москва завдала хвилю ударів дронами і ракетами по Києву, незважаючи на заклики США припинити бойові дії, жертвами яких стали 23 людини.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна малоймовірна, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Трамп пригрозив "дуже серйозними наслідками", якщо Москва не сяде за стіл переговорів.