Нефть подешевела впервые с апреля: что повлияло на цены в августе

Фьючерсы Brent упали ниже 68 долларов за баррель, потеряв около 5% за месяц по сравнению с 72,5 долларов в конце июля. Нефть West Texas Intermediate снизилась до 64 долларов за баррель.



В августе рынок нефти испытывал давление из-за опасений, что глобальные поставки превысят спрос в ближайших кварталах, что приведет к росту запасов.

Снижение цен в августе стало первым месячным падением с апреля, когда большинство сырьевых товаров пострадало из-за эскалации торговой войны Трампа и опасений по поводу снижения потребления энергии.



Опасения по поводу избыточного предложения поддерживаются прогнозом Международного энергетического агентства о рекордном избытке нефти.

"На рынок поступает больше нефти от OPEC+ на фоне опасений по поводу экономического роста США, что обеспечивает достаточное предложение", - отметил стратег Danske Bank AS Йенс Нэрвиг Педерсен.

По его словам, США также готовы усилить санкции против покупателей российской нефти.

Геополитические факторы

Инвесторы также сосредоточены на ситуации в Украине и возможных изменениях потоков российской нефти. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп "не доволен" недавними ударами Москвы по Украине.

В ответ на закупку российской нефти Вашингтон ввел 50% пошлину на большинство индийских импортных товаров. На этой неделе Москва нанесла волну ударов дронами и ракетами по Киеву, несмотря на призывы США прекратить боевые действия, жертвами которых стали 23 человека.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина маловероятна, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Трамп пригрозил "очень серьезными последствиями", если Москва не сядет за стол переговоров.