Нафта підскочила через конфлікт Ізраїлю та Ірану: що буде з цінами далі

Ціни на нафту зросли після того, як Ізраїль та Іран продовжили атаки один на одного у вихідні. Ринок готується до ескалації, яка може порушити постачання з регіону, на частку якого припадає близько третини світового видобутку сирої нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зростання цін на нафту після атак Ізраїлю

Brent підскочила на 5,5% на відкритті торгів, потім скоротила зростання до 75 доларів за барель. West Texas Intermediate торгувалася в районі 74 доларів. Причиною різкого руху став напад Ізраїлю на найбільше іранське газове родовище Південний Парс.



Після серії атак на ядерні об'єкти і військове керівництво Ірану минулого тижня, Ізраїль завдав удару по інфраструктурі, що призвело до зупинки видобутку на платформі.

Загроза Ормузької протоки тривожить ринки

Хоча руйнування газодобувної інфраструктури саме по собі викликає занепокоєння, основна увага нафтового ринку зосереджена на ситуації навколо Ормузької протоки.

Через цей вузький морський шлях країни Близького Сходу транспортують близько п'ятої частини всього світового щоденного видобутку нафти. Будь-які спроби Ірану перекрити маршрут створять загрозу для глобальних поставок і можуть призвести до нового витка зростання цін.

Аналітики стримані, але побоювання зберігаються

На думку аналітиків, подальше зростання цін на нафту буде можливе лише в разі блокування Ормузької протоки або активізації хуситів у Ємені. Роберт Ренні, голова відділу досліджень сировинних товарів і вуглецю в Westpac Banking Corp, заявив, що поточна волатильність залишається в рамках очікуваної.

Він наголосив, що вартість Brent, найімовірніше, залишиться нижче 80 доларів за барель, якщо ситуація не погіршиться.

Фінансові ринки зазнали стресу

Погіршення обстановки на Близькому Сході викликало хвилю паніки на ринках. У п'ятницю ціни на нафту різко злетіли більш ніж на 13%, але пізніше скорегувалися вниз. Інвестори стали переводити капітали в захисні активи, як-от золото і казначейські облігації.

На тлі ескалації Іран скасував заплановані на неділю переговори зі США, які мали відбутися в Омані.

Вибух і пожежа на Південному Парсі

За інформацією іранського агентства Tasnim, удар Ізраїлю спричинив потужний вибух і подальшу пожежу на переробному заводі, пов'язаному з Південним Парсом. Газ, що видобувається на цьому родовищі, в основному використовується всередині країни, а його експорт обмежений. Однак у процесі видобутку також виробляється так званий конденсат, який Іран активно експортує за кордон.

Економічні наслідки для Ірану

Спроби перекрити Ормузьку протоку можуть призвести до серйозних наслідків для самої іранської економіки. Китай є найбільшим імпортером іранської нафти, і будь-які перебої з поставками вдарять по бюджету Тегерана.

На думку аналітика Kpler Мую Сюй, закриття протоки не має економічного або політичного сенсу і стане вкрай ризикованим кроком.

Ціни відіграли річні втрати

Хоча інфраструктура з експорту нафти поки що не постраждала, напруженість уже вплинула на котирування. Ціни на нафту практично повністю відновили позиції, втрачені з початку року.

Водночас ринок враховує вплив чинників, таких як торговельна політика колишнього президента Дональда Трампа і можливе збільшення видобутку в рамках угоди ОПЕК+.

Сигнали з ринку вказують на довгострокові ризики

На ф'ючерсних ринках спостерігається зростання показників, що відображають очікування поставок у майбутньому. Розрив між двома найближчими грудневими контрактами досяг 1,29 долара за барель, склавши 3,48 долара.

Це свідчить про зростаючі побоювання учасників ринку у зв'язку з можливою тривалою нестабільністю в регіоні.

Заява Трампа про можливу угоду

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що Ізраїль та Іран теоретично можуть домовитися про закінчення конфлікту. Однак він зазначив, що спершу сторони можуть продовжити збройне протистояння. "Іноді їм доводиться боротися, але подивимося, що з цього вийде", - сказав він журналістам у Білому домі.

Можлива блокада Ормузу - головний фактор ризику

Мукеш Сахдев, аналітик Rystad Energy, заявив, що потенційна блокада Ормузької протоки Іраном залишається ключовим ризиком для нафтових ринків. Він підкреслив, що такий сценарій може призвести до безпрецедентної дестабілізації. При цьому, за його словами, поки що немає ознак, що Іран готовий до такого радикального кроку.