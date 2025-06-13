Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні

РБК-Україна пояснює, як події на Близькому Сході можуть вплинути на російсько-українську війну в економічному, військовому, політичному та інформаційному аспектах.

Протистояння Ірану та Ізраїлю, з одного боку, і російсько-українська війна, з іншого, тісно пов'язані не тільки тому, що Іран активно допомагає Москві. Важливіше те, що вони тісно пов'язані і в уявленні американського президента Дональда Трампа.

Ще кілька місяців тому РБК-Україна чуло від співрозмовників в українському керівництві про те, що Білий дім міцно пов'язує закінчення російсько-української війни з розв'язанням іранської проблеми - і такий "пакет", звичайно, Україні невигідний, тому що передбачає якісь поступки з нашого боку.

На початку червня це публічно підтвердив і сам Трамп. У своєму звіті про розмову з Володимиром Путіним на сторінці в Truth Social американський президент, згадавши про війну в Україні, відразу перейшов до теми Ірану. "Президент Путін запропонував, що він візьме участь у переговорах з Іраном і що він, можливо, міг би бути корисним для швидкого завершення цих переговорів", - написав Трамп.

Таким чином, господар Білого дому прямо визнав, що Путін хоче "продати" йому свій вплив на Тегеран. І, вочевидь, вимагати натомість якихось поступок на українському напрямку.

Наскільки відчутним буде ефект від нинішньої ескалації на Близькому Сході на ситуацію в Україні, залежить насамперед від масштабу цієї ескалації. Якщо відповідь Ірану виявиться доволі скромною і спіраль конфлікту далі не розкрутиться, особливих наслідків не буде. Але з урахуванням розмаху та ефективності операції Ізраїлю такий варіант виглядає малоймовірним.

Тому навіть якщо все в підсумку не закінчиться великою війною на Близькому Сході з безліччю учасників (такий сценарій теж малоймовірний), то обмін ударами між Іраном та Ізраїлем може тривати ще довго. Про те, що так напевно буде, вже попередив і ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху.

Економічний вплив

Найбільш конкретний результат атаки на Іран, який відчувається вже зараз - це різкий стрибок світових цін на нафту. Для України це, звісно, погана новина.

Останнім часом Росія мала великі проблеми з наповненням бюджету через падіння нафтогазових доходів. Очікувані незабаром санкції з боку Євросоюзу чи навіть усієї "Великої сімки" могли ще більше підірвати спроможність країни-агресора вести довгу війну. Тепер же є ризик того, що ситуація розвернеться у зворотний бік. Усе залежить від того, наскільки стійким виявиться цінове зростання. І чи не буде Іран свідомо загострювати ситуацію на ринку нафти, заважаючи поставкам нафти з Перської затоки через Ормузьку протоку.

Більш докладно про ситуацію з цінами на нафту і бензин у зв'язку з ескалацією на Близькому Сході читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Військовий вплив

У військовому аспекті Іран і Росія давно і тісно співпрацюють. Але, на жаль, навряд чи варто розраховувати на те, що нинішні проблеми Ірану серйозно підірвуть наступальні можливості росіян. Технології виробництва тих же "Шахедів" агресорами давно освоєні, ба більше, вони успішно масштабують виробництво у себе і від іранських поставок навряд чи сильно залежать, якщо взагалі залежать.

У зворотному напрямку - від Росії до Ірану - цілком можуть надійти якісь засоби протиповітряної оборони (масштаб втрат ППО Ірану після ізраїльської атаки поки до кінця не зрозумілий, але вони явно значні). Втім, навряд чи Росія, яка сама постійно перебуває під ударами з боку України, піде на серйозне ослаблення своєї ППО заради допомоги союзнику.

Що точно зашкодить Україні - так це те, що тепер активнішу допомогу Ізраїлю будуть змушені надавати американці. На жаль, це може бути і на шкоду Україні. Про те, що така проблема існує, кілька днів тому, ще до ізраїльської атаки, заявив український президент Володимир Зеленський. "20 тисяч ракет для боротьби з "Шахедами". Це було недорого, але це особлива технологія. Ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони сказав мені, що Сполучені Штати перекинули їх на Близький Схід", - заявив Зеленський в інтерв'ю ABC News.

Ці 20 тисяч передбачалися для американських військових у регіоні, але в нинішній ситуації, напевно, можливі й великі поставки безпосередньо Ізраїлю. Адже для Ірану одним із головних інструментів у війні з Ізраїлем є ті самі "Шахеди", які вони вже запустили сьогодні вранці.

Політичний вплив

Але найбільше значення матиме політичний аспект, а саме - трактування того, що відбувається, Дональдом Трампом. З одного боку, він може дійти висновку, що Путін не виконав своїх обіцянок і не зміг втихомирити іранців, якщо вже ті були настільки непоступливими в переговорах останніх тижнів, і Ізраїлю довелося йти на крайні заходи.

З іншого боку, якщо конфлікт набиратиме обертів, то можливостей "продавати" свій вплив на Тегеран у Кремля стане ще більше. Адже Трамп прийшов до влади з обіцянками "закінчувати війни", а за фактом вони не те, що не закінчилися, а лише набрали обертів.

Тоді перед Трампом будуть дві можливі стратегії. Або й далі намагатися "домовлятися", зокрема з Москвою або через Москву. Або навпаки, зайняти набагато жорсткішу позицію в протистоянні з усією світовою віссю зла на чолі з Росією - до чого його так довго підштовхують Україна і Європа.

Володимир Путін і Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї (фото: Getty Images)

Нарешті, Трамп може вирішити, що Росія і Путін у принципі ні до чого до того, що відбувається на Близькому Сході, що це справа лише Ірану, Ізраїлю і самих США.

І вже є деякі ознаки того, що Трамп обрав саме цей третій шлях. Принаймні, його останній пост у Truth Social на цю тему не містить узагалі жодних відсилань до Росії. Навпаки, американський президент публічно позиціонує атаку Ізраїлю як жорсткий засіб примусу Ірану до угоди - до чого РФ жодного стосунку не має.

Інформаційний вплив

У суто інформаційному плані події на Близькому Сході, безумовно, зрушили тему російсько-української війни вниз у світовому порядку денному. І якщо ескалація триватиме, напевно якийсь час ситуація такою і залишиться.

Утім, навряд чи варто очікувати, що через ірано-ізраїльський конфлікт світ "забуде" про російсько-українську війну. Принаймні після попередніх ескалацій у регіоні - атаки терористів ХАМАС на Ізраїль чи початку ізраїльської операції в Секторі Газа - цього не сталося.

Російська агресія проти України вже давно стала надто глобальною і важливою історією, що має колосальний вплив на Європу і весь світ - тому витіснити її на задвірки суспільної уваги точно не вийде. Але ось особисто Дональд Трамп на якийсь час дійсно може повністю переключитися на "завершення" нової війни.