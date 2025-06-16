Нефть подскочила из-за конфликта Израиля и Ирана: что будет с ценами дальше

Цены на нефть выросли после того, как Израиль и Иран продолжили атаки друг на друга в выходные. Рынок готовится к эскалации, которая может нарушить поставки из региона, на долю которого приходится около трети мировой добычи сырой нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Рост цен на нефть после атак Израиля

Brent подскочила на 5,5% на открытии торгов, затем сократила рост до 75 долларов за баррель. West Texas Intermediate торговалась в районе 74 долларов. Причиной резкого движения стало нападение Израиля на крупнейшее иранское газовое месторождение Южный Парс.



После серии атак на ядерные объекты и военное руководство Ирана на прошлой неделе, Израиль нанес удар по инфраструктуре, что привело к остановке добычи на платформе.

Угроза Ормузского пролива тревожит рынки

Хотя разрушение газодобывающей инфраструктуры само по себе вызывает беспокойство, основное внимание нефтяного рынка сосредоточено на ситуации вокруг Ормузского пролива.

Через этот узкий морской путь страны Ближнего Востока транспортируют около пятой части всей мировой ежедневной добычи нефти. Любые попытки Ирана перекрыть маршрут создадут угрозу для глобальных поставок и могут привести к новому витку роста цен.

Аналитики сдержанны, но опасения сохраняются

По мнению аналитиков, дальнейший рост цен на нефть будет возможен лишь в случае блокировки Ормузского пролива или активизации хуситов в Йемене. Роберт Ренни, глава отдела исследований сырьевых товаров и углерода в Westpac Banking Corp, заявил, что текущая волатильность остается в рамках ожидаемой.

Он подчеркнул, что стоимость Brent, скорее всего, останется ниже 80 долларов за баррель, если ситуация не ухудшится.

Финансовые рынки испытали стресс

Ухудшение обстановки на Ближнем Востоке вызвало волну паники на рынках. В пятницу цены на нефть резко взлетели более чем на 13%, но позднее скорректировались вниз. Инвесторы стали переводить капиталы в защитные активы, такие как золото и казначейские облигации.

На фоне эскалации Иран отменил запланированные на воскресенье переговоры с США, которые должны были пройти в Омане.

Взрыв и пожар на Южном Парсе

По информации иранского агентства Tasnim, удар Израиля вызвал мощный взрыв и последующий пожар на перерабатывающем заводе, связанном с Южным Парсом. Газ, добываемый на этом месторождении, в основном используется внутри страны, а его экспорт ограничен. Однако в процессе добычи также производится так называемый конденсат, который Иран активно экспортирует за границу.

Экономические последствия для Ирана

Попытки перекрыть Ормузский пролив могут привести к серьезным последствиям для самой иранской экономики. Китай является крупнейшим импортером иранской нефти, и любые перебои с поставками ударят по бюджету Тегерана.

По мнению аналитика Kpler Мую Сюй, закрытие пролива не имеет экономического или политического смысла и станет крайне рискованным шагом.

Цены отыграли годовые потери

Хотя инфраструктура по экспорту нефти пока не пострадала, напряженность уже повлияла на котировки. Цены на нефть практически полностью восстановили позиции, утраченные с начала года.

Одновременно рынок учитывает влияние факторов, таких как торговая политика бывшего президента Дональда Трампа и возможное увеличение добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Сигналы с рынка указывают на долгосрочные риски

На фьючерсных рынках наблюдается рост показателей, отражающих ожидания поставок в будущем. Разрыв между двумя ближайшими декабрьскими контрактами достиг 1,29 доллара за баррель, составив 3,48 доллара.

Это свидетельствует о растущих опасениях участников рынка в связи с возможной продолжительной нестабильностью в регионе.

Заявление Трампа о возможной сделке

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Израиль и Иран теоретически могут договориться об окончании конфликта. Однако он отметил, что прежде стороны могут продолжить вооруженное противостояние. "Иногда им приходится бороться, но посмотрим, что из этого выйдет", - сказал он журналистам в Белом доме.

Возможная блокада Ормуза - главный фактор риска

Мукеш Сахдев, аналитик Rystad Energy, заявил, что потенциальная блокада Ормузского пролива Ираном остается ключевым риском для нефтяных рынков. Он подчеркнул, что такой сценарий может привести к беспрецедентной дестабилизации. При этом, по его словам, пока нет признаков, что Иран готов к столь радикальному шагу.