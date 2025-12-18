Нафта дорожчає на тлі повідомлень про нові можливі санкції США проти РФ, - ЗМІ

Як зазначається, американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 44 центи, або 0,79%, до 56,38 долара за барель, частково скоротивши ранкове зростання більш ніж на долар. Brent додала 42 центи, або 0,7%, до 60,10 долара за барель.

Чутки про нові санкції США проти РФ

Reuters нагадує, напередодні стало відомо про підготовку чергового раунду санкцій США проти енергетичного сектору Росії, якщо Кремль не погодиться на мирну угоду з Україною. Водночас посадовець Білого дому повідомив, що президент США Дональд Трамп поки не ухвалював рішень щодо російських санкцій.

Аналітики вважають, що додаткові заходи проти російської нафти можуть створити для ринку більші ризики, ніж заява Трампа про блокування танкерів, які заходять до Венесуели або виходять з неї.

"Враховуючи прогноз щодо профіциту та ціну на нафту Brent близько 60 доларів за барель, Трамп має можливості для більш агресивних санкцій", - йдеться в аналітичному звіті.

Вашингтон розглядає можливість санкцій проти так званого тіньового флоту Росії, який перевозить санкційну нафту, а також проти трейдерів, що забезпечують ці поставки. Нові обмеження можуть бути оголошені вже цього тижня.

Ситуація навколо Венесуели

Тим часом блокада Венесуели може поставити під загрозу близько 600 тисяч барелів на добу експорту венесуельської нафти, переважно до Китаю.

Водночас поставки до США, ймовірно, збережуться на рівні близько 160 тисяч барелів на добу. Судна Chevron продовжували відправлення до США за попереднім дозволом американського уряду.

Більшість інших експортних поставок Венесуели у середу залишалися призупиненими, хоча державна компанія PDVSA відновила завантаження сирої нафти і палива після паузи через кібератаку.

"Незрозуміло, як буде запроваджена блокада США. Минулого тижня Берегова охорона США зробила безпрецедентний крок, захопивши венесуельський нафтовий танкер, і джерела повідомили, що США готуються до нових подібних заборон", - пише Reuters.

Венесуельська нафта становить близько 1% світових поставок. Основні обсяги йдуть до Китаю, однак слабкий попит і надлишок нафти у плавучих сховищах в Азії обмежують вплив цих ризиків на ринок.