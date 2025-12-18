Нефть дорожает на фоне сообщений о новых возможных санкциях США против РФ, - СМИ

Как отмечается, американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 44 цента, или 0,79%, до 56,38 доллара за баррель, частично сократив утренний рост более чем на доллар. Brent прибавила 42 цента, или 0,7%, до 60,10 доллара за баррель.

Слухи о новых санкциях США против РФ

Reuters напоминает, накануне стало известно о подготовке очередного раунда санкций США против энергетического сектора России, если Кремль не согласится на мирное соглашение с Украиной. В то же время чиновник Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп пока не принимал решений относительно российских санкций.

Аналитики считают, что дополнительные меры против российской нефти могут создать для рынка большие риски, чем заявление Трампа о блокировании танкеров, которые заходят в Венесуэлу или выходят из нее.

"Учитывая прогноз по профициту и цену на нефть Brent около 60 долларов за баррель, Трамп имеет возможности для более агрессивных санкций", - говорится в аналитическом отчете.

Вашингтон рассматривает возможность санкций против так называемого теневого флота России, который перевозит санкционную нефть, а также против трейдеров, обеспечивающих эти поставки. Новые ограничения могут быть объявлены уже на этой неделе.

Ситуация вокруг Венесуэлы

Между тем блокада Венесуэлы может поставить под угрозу около 600 тысяч баррелей в сутки экспорта венесуэльской нефти, преимущественно в Китай.

В то же время поставки в США, вероятно, сохранятся на уровне около 160 тысяч баррелей в сутки. Суда Chevron продолжали отправку в США по предварительному разрешению американского правительства.

Большинство других экспортных поставок Венесуэлы в среду оставались приостановленными, хотя государственная компания PDVSA возобновила загрузки сырой нефти и топлива после паузы из-за кибератаки.

"Непонятно, как будет введена блокада США. На прошлой неделе Береговая охрана США сделала беспрецедентный шаг, захватив венесуэльский нефтяной танкер, и источники сообщили, что США готовятся к новым подобным запретам", - пишет Reuters.

Венесуэльская нефть составляет около 1% мировых поставок. Основные объемы идут в Китай, однако слабый спрос и избыток нефти в плавучих хранилищах в Азии ограничивают влияние этих рисков на рынок.