Нафта дорожчає: чому затишшя в Ірані зупинило падіння ринку

У понеділок 19 січня ціни на нафту показали мінімальну позитивну динаміку. Станом на п'яту ранку за Києвом барель Brent торгувався по 64,19 долара (+0,09%).

Американська сировина WTI на лютий подорожчала на 0,15%, досягнувши відмітки 59,53 долара. Більш активний березневий контракт на WTI оцінювали у 59,39 долара (+0,08%).

Іранський фактор та позиція Трампа

Основна причина затишшя - придушення внутрішніх протестів в Ірані, що були викликані економічною кризою. За офіційними даними, під час жорстких розправ загинуло 5000 людей.

Президент США Дональд Трамп дещо пом'якшив риторику, заявивши у соцмережах, що Тегеран нібито відмовився від планів масових страт активістів. Це знизило ймовірність військового втручання США, яке могло б паралізувати роботу четвертого за обсягами виробника нафти у світі.

"Відкат відбувся після швидкого зниження "іранської премії", яка призвела до 12-тижневих максимумів, що були спричинені ознаками послаблення репресій Ірану проти протестувальників", - заявив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Тиск запасів та фактор Венесуели

Сікамор додав, що це було підкреслено даними про запаси в США, які свідчать про значне зростання запасів сирої нафти та посилення негативного тиску на пропозицію:

Запаси в США: за тиждень до 9 січня вони підскочили на 3,4 млн барелів , хоча аналітики очікували на скорочення (мінус 1,7 млн).

Китайський рекорд: у 2025 році переробка нафти в КНР зросла на 4,1%, а видобуток - на 1,5% (порівняно з 2024 роком), що є історичним максимумом.

Окрему увагу інвестори приділяють Венесуелі. Трамп оголосив, що США планують керувати нафтовою галуззю країни після захоплення Ніколаса Мадуро. Вашингтон уже готує розширену ліцензію для компанії Chevron, проте аналітики поки скептично оцінюють швидке зростання видобутку в цьому регіоні.