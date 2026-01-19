Нефть дорожает: почему затишье в Иране остановило падение рынка

Мировые цены на нефть пошли вверх, поскольку президент США Дональд Трамп смягчил угрозы относительно атаки на Иран после жесткого подавления протестов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В понедельник 19 января цены на нефть показали минимальную положительную динамику. По состоянию на пять утра по Киеву баррель Brent торговался по 64,19 доллара (+0,09%).
Американское сырье WTI на февраль подорожало на 0,15%, достигнув отметки 59,53 доллара. Более активный мартовский контракт на WTI оценивали в 59,39 доллара (+0,08%).
Основная причина затишья - подавление внутренних протестов в Иране, вызванных экономическим кризисом. По официальным данным, во время жестких расправ погибло 5000 человек.
Президент США Дональд Трамп несколько смягчил риторику, заявив в соцсетях, что Тегеран якобы отказался от планов массовых казней активистов. Это снизило вероятность военного вмешательства США, которое могло бы парализовать работу четвертого по объемам производителя нефти в мире.
"Откат произошел после быстрого снижения "иранской премии", которая привела к 12-недельным максимумам, которые были вызваны признаками ослабления репрессий Ирана против протестующих", - заявил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.
Сикамор добавил, что это было подчеркнуто данными о запасах в США, которые свидетельствуют о значительном росте запасов сырой нефти и усилении негативного давления на предложение:
Запасы в США: за неделю до 9 января они подскочили на 3,4 млн баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения (минус 1,7 млн).
Китайский рекорд: в 2025 году переработка нефти в КНР выросла на 4,1%, а добыча - на 1,5% (по сравнению с 2024 годом), что является историческим максимумом.
Отдельное внимание инвесторы уделяют Венесуэле. Трамп объявил, что США планируют управлять нефтяной отраслью страны после захвата Николаса Мадуро. Вашингтон уже готовит расширенную лицензию для компании Chevron, однако аналитики пока скептически оценивают быстрый рост добычи в этом регионе.
Напомним, в конце декабря 2025 года Иран охватили самые масштабные протесты за последние несколько лет, причиной которых стал обвал национальной валюты и тяжелый экономический кризис.
Недовольство населения быстро переросло в политические требования, на что режим ответил чрезвычайно жестко. В стране выключили интернет, а во время подавления беспорядков, по неподтвержденным данным, могли погибнуть около 12 тысяч человек.
На фоне этих событий Дональд Трамп публично призвал иранцев захватывать государственные институты и обещал, что помощь "уже в пути".
Он угрожал Тегерану расплатой за убийства гражданских, однако, по данным медиа, советники и союзники на Ближнем Востоке в конце концов убедили президента США отказаться от планов прямого военного вмешательства.
Сейчас официальный Тегеран заявляет, что ситуация в стране полностью контролируется.