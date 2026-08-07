Нафта дорожчає через занепокоєння щодо відкриття Ормузької протоки

У п'ятницю, 7 серпня, ціни на нафту продовжили зростати через побоювання щодо відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 80 центів (на 0,97%) до 83,29 долара за барель.

Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 64 центи (на 0,83%) до 77,93 долара за барель.

Вчора ф’ючерси на нафту закрились із підвищенням на понад 3 долари за барель на тлі розгляду Іраном законопроєкту про заборону проходження суден США та Ізраїлю через Ормузьку протоку.

Зазначається, що ціни впали на початку тижня, оскільки ймовірність знаходження можливого вирішення триваючого конфлікту зросла, однак у четвер ціна на нафту Brent перевищила позначку в 80 доларів після того, як уперше з 13 липня опустилася нижче цього рівня.

Обидві еталонні марки нафти наближалися до тижневого зниження приблизно на 8%.

На думку аналітиків, події, які розгорталися цього тижня, свідчать про те, що воєнні дії між Іраном і США ще не завершилися.

Ціни на нафту реагують на оприлюднений Іраном проєкт плану щодо умов транзиту через Ормузьку протоку, який забороняє прохід суден США та Ізраїлю і вимагає від інших "ворожих" країн сплати компенсації перед проходженням.

Інформагентство Fars із посиланням на слова іранського законодавця повідомило, що проєкт передбачає стягнення штрафів з порушників запропонованих обмежень у розмірі до 20% від вартості вантажу.

За словами високопоставленого іранського чиновника, Іран вимагає стягувати з суден, що проходять через протоку, збори в розмірі від 5% до 7% від вартості вантажу. Оман обговорює можливість введення зборів на рівні близько 3%, тоді як Вашингтон виступає за повну відмову від зборів.

Чотири джерела в галузі зазначили, що запропонована угода важко реалізується через санкції США та обмежувальні страхові умови щодо будь-яких платежів.