ua en ru
Пт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Нафта дорожчає через занепокоєння щодо відкриття Ормузької протоки

09:47 07.08.2026 Пт
2 хв
Скільки сьогодні коштує нафта?
aimg Тетяна Степанова
Нафта дорожчає через занепокоєння щодо відкриття Ормузької протоки Фото: нафта дорожчає через занепокоєння щодо відкриття Ормузької протоки (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У п'ятницю, 7 серпня, ціни на нафту продовжили зростати через побоювання щодо відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 80 центів (на 0,97%) до 83,29 долара за барель.

Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 64 центи (на 0,83%) до 77,93 долара за барель.

Вчора ф’ючерси на нафту закрились із підвищенням на понад 3 долари за барель на тлі розгляду Іраном законопроєкту про заборону проходження суден США та Ізраїлю через Ормузьку протоку.

Зазначається, що ціни впали на початку тижня, оскільки ймовірність знаходження можливого вирішення триваючого конфлікту зросла, однак у четвер ціна на нафту Brent перевищила позначку в 80 доларів після того, як уперше з 13 липня опустилася нижче цього рівня.

Обидві еталонні марки нафти наближалися до тижневого зниження приблизно на 8%.

На думку аналітиків, події, які розгорталися цього тижня, свідчать про те, що воєнні дії між Іраном і США ще не завершилися.

Ціни на нафту реагують на оприлюднений Іраном проєкт плану щодо умов транзиту через Ормузьку протоку, який забороняє прохід суден США та Ізраїлю і вимагає від інших "ворожих" країн сплати компенсації перед проходженням.

Інформагентство Fars із посиланням на слова іранського законодавця повідомило, що проєкт передбачає стягнення штрафів з порушників запропонованих обмежень у розмірі до 20% від вартості вантажу.

За словами високопоставленого іранського чиновника, Іран вимагає стягувати з суден, що проходять через протоку, збори в розмірі від 5% до 7% від вартості вантажу. Оман обговорює можливість введення зборів на рівні близько 3%, тоді як Вашингтон виступає за повну відмову від зборів.

Чотири джерела в галузі зазначили, що запропонована угода важко реалізується через санкції США та обмежувальні страхові умови щодо будь-яких платежів.

Угода між Іраном та Оманом

Нагадаємо, угода між Іраном та Оманом надасть Тегерану контроль над суднами, що входять до Перської затоки через Ормузьку протоку.

Раніше ми писали, що США та Іран знаходяться за крок від мирної домовленості, якщо узгодять контроль в Ормузі.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що перемовини з Іраном швидко просуваються. І анонсував повне відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

5 серпня повідомлялося, що договір між Іраном та Оманом щодо судноплавства в Ормузькій протоці практично готовий.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАФТА Близький Схід Ормузька протока Іран Оман Сполучені Штати Америки Нефть
Новини
Дрони ГУР знищили російський "Панцирь-С1" та військовий кран у Криму (відео)
Дрони ГУР знищили російський "Панцирь-С1" та військовий кран у Криму (відео)
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом