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Нефть дорожает из-за беспокойства об открытии Ормузского пролива

09:47 07.08.2026 Пт
2 мин
Сколько сегодня стоит нефть?
aimg Татьяна Степанова
Нефть дорожает из-за беспокойства об открытии Ормузского пролива Фото: нефть дорожает из-за беспокойства об открытии Ормузского пролива (Getty Images)
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В пятницу, 7 августа, цены на нефть продолжили расти из-за опасений относительно возобновления полноценного судоходства через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 80 центов (на 0,97%) до 83,29 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 64 цента (на 0,83%) до 77,93 доллара за баррель.

Вчера фьючерсы на нефть закрылись с повышением более чем на 3 доллара за баррель на фоне рассмотрения Ираном законопроекта о запрете прохождения судов США и Израиля через Ормузский пролив.

Отмечается, что цены упали в начале недели, поскольку вероятность нахождения возможного разрешения продолжающегося конфликта выросла, однако в четверг цена на нефть Brent превысила отметку в 80 долларов после того, как впервые с 13 июля опустилась ниже этого уровня.

Обе эталонные марки нефти приближались к недельному понижению примерно на 8%.

По мнению аналитиков, разворачивавшиеся на этой неделе события свидетельствуют о том, что военные действия между Ираном и США еще не завершились.

Цены на нефть реагируют на обнародованный Ираном проект плана по условиям транзита через Ормузский пролив, запрещающий проход судов США и Израиля и требующий от других "враждебных" стран уплаты компенсации перед прохождением.

Информагентство Fars со ссылкой на слова иранского законодателя сообщило, что проект предусматривает взыскание штрафов с нарушителей предложенных ограничений в размере до 20% стоимости груза.

По словам высокопоставленного иранского чиновника, Иран требует взимать с проходящих через пролив судов сборы в размере от 5% до 7% от стоимости груза. Оман обсуждает возможность введения собрания на уровне около 3%, в то время как Вашингтон выступает за полный отказ от собрания.

Четыре источника в отрасли отметили, что предложенное соглашение трудно реализуется из-за санкций США и ограничительных страховых условий по любым платежам.

Соглашение между Ираном и Оманом

Напомним, соглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив.

Ранее мы писали, что США и Иран находятся в шаге от мирной договоренности, если согласуют контроль в Ормуге.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном быстро продвигаются. И анонсировал полное восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе.

5 августа сообщалось, что договор между Ираном и Оманом о судоходстве в Ормузском проливе практически готов.

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