ua en ru
Ср, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Іран та Оман майже домовилися щодо судноплавства через Ормуз, - Reuters

20:19 05.08.2026 Ср
1 хв
Чи є надія на закінчення кризи на Близькому Сході?
aimg Олена Бджола
Іран та Оман майже домовилися щодо судноплавства через Ормуз, - Reuters Фото: Іран домовляється з Оманом щодо Ормузу (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Договір між Іраном та Оманом щодо судноплавства в Ормузькій протоці практично готовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що чекає на Ормуз

Іран та Оман досягли порозуміння щодо географічних координат судноплавного маршруту через Ормузьку протоку, зазначає видання.

Спільна заява зараз завершується за умови, що певні треті сторони не втручатимуться, заявив 5 серпня речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї.

Він охарактеризував переговори між Тегераном та Маскатом як "професійні" та такі, що "рухаються вперед".

Багаї додав, що будь-яка така угода між Іраном та Оманом сама по собі не гарантуватиме безпеку на стратегічному водному шляху.

Ситуація з мирною угодою

Нагадаємо, що запропонована угода між Іраном та Оманом надасть Тегерану контроль над суднами, що входять до Перської затоки через Ормузьку протоку.

Раніше РБК-Україна писало, що США та Іран знаходяться за крок від мирної домовленості, якщо узгодять контроль в Ормузі.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що перемовини з Іраном швидко просуваються. І анонсував повне відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці вже 4 серпня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Оман Ормузька протока
Новини
Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області
Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області
Аналітика
"Пекельні санкції" Грема. Чи будуть США посилювати тиск на російську нафту
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Пекельні санкції" Грема. Чи будуть США посилювати тиск на російську нафту