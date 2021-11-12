Наезд на детей в Харькове: водителя арестовали под залог в 340 тысяч гривен
Киевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который сбил двух 13-летних подростков на проспекте Науки. Суд отправил его в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 340 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Адвокат водителя отказалась от комментариев, заявив, что защита - объяснений не дает.
"Продолжается досудебное следствие", - сказала она.
Напомним, 11 ноября днем в Харькове на пешеходном переходе автомобиль наехал на двух подростков. Один ребенок попал прямо под колесо автомобиля, но водитель не остановился и проехал еще несколько метров.
Кроме того, правоохранители подозревают, что водитель автомобиля был под действием наркотиков или психотропов.
Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в момент аварии мужчина находился под воздействием метадона.