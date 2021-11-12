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Наезд на детей в Харькове: водителя арестовали под залог в 340 тысяч гривен

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Пятница 12 ноября 2021 20:26
Наезд на детей в Харькове: водителя арестовали под залог в 340 тысяч гривен Фото: виновника ДТП с подростками в Харькове отправили с СИЗО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Киевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который сбил двух 13-летних подростков на проспекте Науки. Суд отправил его в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 340 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Адвокат водителя отказалась от комментариев, заявив, что защита - объяснений не дает.

"Продолжается досудебное следствие", - сказала она.

Напомним, 11 ноября днем в Харькове на пешеходном переходе автомобиль наехал на двух подростков. Один ребенок попал прямо под колесо автомобиля, но водитель не остановился и проехал еще несколько метров.

Кроме того, правоохранители подозревают, что водитель автомобиля был под действием наркотиков или психотропов.

Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в момент аварии мужчина находился под воздействием метадона.

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