Наезд на детей в Харькове: водитель мог быть под наркотиками, его задержали

Водителя, который сегодня сбил на переходе двух подростков в Харькове, задержали полицейские. Правоохранители подозреваются, что водитель был под действием наркотиков или психотропов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского .

"Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности за незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда", - рассказал он.

Министр отметил, что задержанный водитель сейчас проходит тест на наркотики.

"Дети, к счастью, остались живы и госпитализированы в больницу", - добавил министр.