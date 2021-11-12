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Наїзд на дітей у Харкові: водія заарештували під заставу в 340 тисяч гривень

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П'ятниця 12 листопада 2021 20:26
Наїзд на дітей у Харкові: водія заарештували під заставу в 340 тисяч гривень Фото: винуватця ДТП з підлітками в Харкові відправили з СІЗО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Київський районний суд міста Харкова обрав запобіжний захід водієві автомобіля Toyota Land Cruiser, який збив двох 13-річних підлітків на проспекті Науки. Суд відправив його в СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі 340 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Адвокат водія відмовилася від коментарів, заявивши, що захист-пояснень не дає.

"Триває досудове слідство", - сказала вона.

Нагадаємо, 11 листопада вдень у Харкові на пішохідному переході автомобіль наїхав на двох підлітків. Одна дитина потрапила прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився і проїхав ще кілька метрів.

Крім того, правоохоронці підозрюють, що водій автомобіля був під дією наркотиків або психотропів.

Раніше в Харківській обласній прокуратурі повідомили, що в момент аварії чоловік перебував під впливом метадону.

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