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Наєв про захист півночі України: розроблено та затверджено черговий план тренувань ЗСУ

Фото: командувач об’єднаних сил Сергій Наєв (mil.in.ua)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові продовжують укріплювати північний кордон України. Наразі всі патрулі поліції та підрозділи контррозвідки переведені на посилений режим бойового чергування.

Про це заявив командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Триває робота на кордоні з Білоруссю. Збільшено кількість піших та мобільних груп патрулювання", - заявив Наєв.

За його даними, нині розроблено та вже затверджено черговий план тренувань військовослужбовців безпосередньо в прикордонних з Білоруссю районах.

"По всій лінії кордону, посилено засобами та особовим складом ті райони де, хоч мінімальна, але все ж існувала загроза проникнення противника на нашу територію", - повідомив командувач об’єднаних сил.

Наєв також розповів, що Україна веде тісну співпрацю з польськими партнерами.

"Влада Польщі через можливі провокації прийняла рішення збільшити чисельність правоохоронців на кордоні, який межує з республікою Білорусь", - додав він.

Укріплення кордону

Нагадаємо, вчора на засіданні Ставки верховного головнокомандувача генералу Валерію Залужному та Наєву доручили посилити північний напрямок на тлі можливого переміщення "вагнерівців" в Білорусь.

Пізніше Наєв детальніше розповів про підготовку до оборони, яка нині здійснюється на північному кордоні.

Водночас сьогодні полковник Петро Черник в коментарі РБК-Україна пояснив, як посилення кордону пов'язане з ситуацією на ЗАЕС та чи є загроза з Білорусі.

Ситуація на ЗАЕС

В червні цього року Зеленський заявив про підготовку Російської Федерації до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації.

Після чого керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив цю інформацію та додав, що росіяни додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

Тим часом 30 червня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що фахівці не побачили підготовку РФ для удару по Запорізькій АЕС. При цьому, за їх словами, не виключено, що "все може статися".

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