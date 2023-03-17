Наєв відвідав оборонні позиції в Сумській області та провів нараду щодо захисту цивільних (відео)

Наєв відвідав оборонні позиції задля вивчення умов несення служби та виконання бойових завдань.

"Військові, які боронять Сумський напрямок, дуже вмотивовані, знають своє бойове завдання й готові до його виконання. Командирами підрозділів правильно організовані заходи бойової підготовки, логістичне забезпечення та створені комфортні умови служби й проживання для бійців", - сказав він.

Наєв також зазначив, що стан військових справ на прикордонні такий, що забезпечує якісне виконання поставлених завдань.

До того ж, в Сумській області пройшла нарада щодо удосконалення цивільного захисту населення, яке проживає у прикордонних районах. У ній, зокрема, взяли участь Наєв та в. о. голови Сумської ОВА Тарас Савченко.

На нараді обговорювали питання організації спільної роботи зі зменшення втрат серед цивільного населення та посилення захисту критичних об’єктів цивільної інфраструктури у прикордонні Сумської області.

Також було визначено низку конкретних заходів, які має здійснити ОВА разом з військовим командуванням.

"Нами визначені спільні напрямки щодо миттєвого реагування на ворожі обстріли по об’єктах критичної інфраструктури та миттєвого забезпечення захисту цивільного населення області", - сказав Савченко.

Учасники погодилися, що протягом місяця слід вийти на конкретні результати зі зменшення пошкоджень цивільної інфраструктури та втрат серед цивільних.