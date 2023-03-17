Наев посетил оборонные позиции в Сумской области и провел совещание по защите гражданских (видео)

Наев посетил оборонительные позиции для исследования условий несения службы и выполнения боевых задач.

"Военные, которые защищают Сумское направление, очень мотивированы, знают свою боевую задачу и готовы к ее выполнению. Командирами подразделений правильно организованы мероприятия боевой подготовки, логистическое обеспечение и созданы комфортные условия службы и проживания для бойцов", - сказал он.

Наев также отметил, что состояние военных дел на пограничье обеспечивает качественное выполнение поставленных задач.

К тому же, в Сумской области прошло совещание по усовершенствованию гражданской защиты населения, которое проживает в приграничных районах. В ней, в частности, приняли участие Наев и и. о. главы Сумской ОВА Тарас Савченко.

На совещании обсуждались вопросы организации совместной работы по уменьшению потерь среди гражданского населения и усиления защиты критических объектов гражданской инфраструктуры в приграничной области Сумской области.

Также был определен ряд конкретных мер, которые должна предпринять ОВА вместе с военным командованием.

"Нами определены общие направления по мгновенному реагированию на вражеские обстрелы по объектам критической инфраструктуры и мгновенного обеспечения защиты гражданского населения области", - сказал Савченко.

Участники согласились, что в течение месяца следует выйти на конкретные результаты уменьшения повреждений гражданской инфраструктуры и потерь среди гражданских.