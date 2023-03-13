В Сумській області росіяни обстріляли аграрний ліцей: є жертва та поранені
В понеділок, 13 березня, російські окупанти обстріляли аграрний ліцей в Сумській області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"В Сумській області росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське", - розповів він.
За його словами, окупанти завдали удар в районі місцевого професійно-аграрного ліцею.
"Одна цивільна особа загинула, 4 особи поранені", - додав Єрмак.
Оновлено 14.15. За даними ОК "Північ", вже відомо про 5 поранених через ракетний удар по аграрному ліцею в Сумській області.
"В результаті удару загинула 1 цивільна особа, ще 5 цивільних - поранені", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, з самого ранку російські окупанти понад 40 разів вдарили по прикордонню Чернігівської та Сумської області з різних видів озброєння.
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