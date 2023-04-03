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Наєв відреагував на перевірку бойової готовності армії Білорусі: повністю володіємо інформацією

Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна обізнана щодо переміщення озброєння та військової техніки у Білорусі у рамках перевірки готовності армії. Сили оборони завжди готові до адекватного реагування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об’єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва.

"Наша розвідка здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Ми повністю володіємо інформацією щодо переміщення озброєння і військової техніки у рамках зазначеної перевірки", - сказав він.

Наєв підкреслив, що Сили оборони та безпеки знаходяться у постійній бойовій готовності у північній операційній зоні та завжди готові до адекватного реагування.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив провести перевірку бойової готовності ЗС Білорусі.

Також зазначимо, що у грудні минулого року у Білорусі також оголошували раптову перевірку бойової готовності армії, її завершили за шість днів.

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Збройні сили УкраїниБілорусьСергій Наєв