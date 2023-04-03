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Наев отреагировал на проверку боевой готовности армии Беларуси: полностью владеем информацией

Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина осведомлена о перемещении вооружения и военной техники в Беларуси в рамках проверки готовности армии. Силы обороны всегда готовы к адекватному реагированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева.

"Наша разведка осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. Мы полностью владеем информацией о перемещении вооружения и военной техники в рамках указанной проверки", - сказал он.

Наев подчеркнул, что Силы обороны и безопасности находятся в постоянной боевой готовности в северной операционной зоне и всегда готовы к адекватному реагированию.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести проверку боевой готовности ВС Беларуси.

Также отметим, что в декабре прошлого года в Беларуси также объявляли внезапную проверку боевой готовности армии, ее завершили через шесть дней.

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Вооруженные силы УкраиныБеларусьСергей Наев