Наєв відповів, чи готується Росія до нового нападу на річницю вторгнення

"Я думаю, що, першочергово, це (річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну - ред.) буде обумовлено ракетними ударами. Ознак нарощення сил на інших напрямках, крім тих, де ворог веде наступальні дії, на даний час не спостерігається", - вважає Наєв.

Нагадаємо, як вчора заявив секретар РНБО Олексій Данілов, новий наступ росіян вже триває близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його "великим".

Додамо, при цьому українців попередили, що ворог може вдатися до ракетних атак в період 22-24 лютого, оскільки любить прив'язуватися до якихось дат.

Втім, у Повітряних силах ЗСУ заспокоюють українців, масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде. Адже ворогу просто так не вдасться "прогулятися" повітряним простором України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.