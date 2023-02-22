UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наєв відповів, чи готується Росія до нового нападу на річницю вторгнення

Фото: командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Марія Кучерявець

Ознак підготовки російських військ на річницю вторгнення до нападу на нових напрямках не спостерігається. Але ворог може вдатися до ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я думаю, що, першочергово, це (річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну - ред.) буде обумовлено ракетними ударами. Ознак нарощення сил на інших напрямках, крім тих, де ворог веде наступальні дії, на даний час не спостерігається", - вважає Наєв.

Нагадаємо, як вчора заявив секретар РНБО Олексій Данілов, новий наступ росіян вже триває близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його "великим".

Додамо, при цьому українців попередили, що ворог може вдатися до ракетних атак в період 22-24 лютого, оскільки любить прив'язуватися до якихось дат.

Втім, у Повітряних силах ЗСУ заспокоюють українців, масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде. Адже ворогу просто так не вдасться "прогулятися" повітряним простором України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України