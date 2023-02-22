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Наев ответил, готовится ли Россия к новому нападению на годовщину вторжения

Фото: командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Мария Кучерявец

Признаков подготовки российских войск к годовщине вторжения к нападению на новых направлениях не наблюдается. Но враг может прибегнуть к ракетным ударам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева в интервью "Укринформу".

"Я думаю, что, в первую очередь, это (годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину - ред.) будет обусловлена ракетными ударами. Признаков наращивания сил на других направлениях, кроме тех, где враг ведет наступательные действия, в настоящее время не наблюдается", - считает Наев.

Напомним, как вчера заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, новое наступление россиян уже длится около 10 дней, но оккупантам так и не удалось сделать его "большим".

При этом украинцев предупредили, что враг может прибегнуть к ракетным атакам в период 22-24 февраля, поскольку любит привязываться к каким-то датам.

Впрочем, в Воздушных силах ВСУ успокаивают украинцев, массированной атаки сотнями самолетов российскими войсками на годовщину вторжения не будет. Ведь врагу просто так не удастся "прогуляться" по воздушному пространству Украины.

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