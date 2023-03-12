Наєв розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю: росіяни провели ротацію

За його словами, загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька.

Так, у Білорусі перебувають російські війська. Нещодавно була здійснена ротація, і частина цих сил була виведена.

Наєв зазначив, що є інформація про те, що на території Білорусі залишились наметові містечка на чотирьох полігонах для того, щоб прийняти додаткові сили.

При цьому військові відстежують обстановку, Держприкордонслужба сумлінно виконує завдання з охорону кордону, а підрозділи ЗСУ прикривають держкордони.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ підкреслив, що ситуація стабільна і контрольована.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочав призов офіцерів запасу на військову службу.

При цьому у Повітряних силах повідомили, що РФ кілька місяців не використовує Білорусі для атак по Україні.

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