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Наєв розповів, чи становлять "вагнерівці" у Білорусі реальну загрозу для України

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Понеділок 14 серпня 2023 08:29
Наєв розповів, чи становлять "вагнерівці" у Білорусі реальну загрозу для України Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Гамерська, Єлизавета Драбкіна

Найманці ПВК "Вагнера", що перебувають у Білорусі, становлять небезпеку для України. Проте про реальну загрозу наразі не йдеться.

Про це командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч осіб - найманців ПВК "Вагнер"", - сказав він.

Окрім цього, Наєв зазначив, що у військовій науці є два поняття - військова небезпека і військова загроза.

"Для цивільних пояснюю, якщо їде автомобіль - це небезпека, а якщо він їде прямо на тебе - це загроза", - додав він.

З огляду на це, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ пояснив, що перебування найманців у Білорусі є небезпекою. Проте якщо вони створять диверсійно-розвідувальні групи або наземне наступальне угруповання, то це стане реальною загрозою.

"Тож, ми не очікуємо, коли ця загроза утвориться, ми робимо все, щоб підвищити наші оборонні спроможності", - додав він.

ПВК "Вагнера" у Білорусі

Після невдалого заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина у червні частина його бойовиків прибула до Білорусі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що "вагнерівці" у Білорусі можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

При цьому в Альянсі заявили, що не бачать прямої або непрямої загрози з боку бойовиків.

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