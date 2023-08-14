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Наев рассказал, представляют ли "вагнеровцы" в Беларуси реальную угрозу для Украины

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Понедельник 14 августа 2023 08:29
Наев рассказал, представляют ли "вагнеровцы" в Беларуси реальную угрозу для Украины Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская, Елизавета Драбкина

Наемники ЧВК "Вагнера", которые находятся в Беларуси, представляют опасность для Украины. Однако о реальной угрозе речь пока не идет.

Об этом командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал в интервью РБК-Украина.

"По состоянию на данный момент на территории Республики Беларусь находится до 6,5 тысяч человек - наемников ЧВК "Вагнер"", - сказал он.

Кроме этого, Наев отметил, что в военной науке есть два понятия - военная опасность и военная угроза.

"Для гражданских объясняю, если едет автомобиль - это опасность, а если он едет прямо на тебя - это угроза", - добавил он.

В связи с этим командующий Объединенными Силами ВСУ объяснил, что пребывание наемников в Беларуси является опасностью. Однако если они создадут диверсионно-разведывательные группы или наземную наступательную группировку, это станет реальной угрозой.

"Поэтому мы не ожидаем, когда эта угроза образуется, мы делаем все, чтобы повысить наши оборонные способности", - добавил он.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси

После неудачного мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина в июне часть его боевиков прибыла в Беларусь.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что "вагнеровцы" в Беларуси могут совершать провокации на границе стран НАТО.

При этом в Альянсе заявили, что не видят прямой или косвенной угрозы со стороны боевиков.

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Беларусь ЧВК Вагнера Вагнеровцы
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