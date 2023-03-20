Наєв розповів, чи може Росія розв'язати війну проти Молдови

"Сил, засобів і угруповань для розв’язання воєнного конфлікту проти Молдови у РФ на теперішній час не створено. Однак хотів би наголосити, що Кремль має комплекс інших методів і технологій впливу, щоб намагатись запобігати процвітанню сусідніх країн", - сказав він.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія розробила стратегічний план із перетворення Молдови на свій сателіт.

При цьому раніше у Молдові зазначали, що безпосередньої військової небезпеки для країни поки немає, але РФ веде гібридну війну.

До того ж, президент Молдови Майя Санду вважає, що її країні не загрожує РФ до того часу, поки Україна дає відсіч державі-агресору.

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