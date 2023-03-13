Безпосередньої небезпеки для Молдови немає, але РФ веде гібридну війну, - міністр оборони

Наразі безпосередня військова небезпека для Молдови не спостерігається. Але Росія веде проти країни гібридну війну.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.

"Безпосередньої військової небезпеки для Молдови наразі не існує, але є інші види небезпек, які впливають на безпеку країни - гібридна війна", - зазначив чиновник.

За його словами, Росія за допомогою створення дезінформації та напруженості всередині суспільства намагається "змінити політичний порядок, дестабілізувати та повалити державну владу".