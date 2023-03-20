RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наев рассказал, может ли Россия развязать войну против Молдовы

Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

В России нет сил и средств, чтобы начать военный конфликт против Молдовы, однако она может использовать другие технологии влияния, направленные на то, чтобы помешать развитию страны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Сил, средств и группировок для разрешения военного конфликта против Молдовы в РФ в настоящее время не создано. Однако хотел бы отметить, что у Кремля есть комплекс других методов и технологий влияния, чтобы пытаться предотвращать процветание соседних стран", - сказал он.

Напомним, журналисты-расследователи сообщали, что Россия разработала стратегический план по превращению Молдовы в свой сателлит.

При этом ранее в Молдове отмечалось, что непосредственной военной опасности для страны пока нет, но РФ ведет гибридную войну.

К тому же президент Молдовы Майя Санду считает, что ее стране не угрожает РФ до тех пор, пока Украина дает отпор государству-агрессору

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваСергей НаевРоссийская Федерация