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Наєв розповів, чи може Росія розв'язати війну проти Молдови

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Понеділок 20 березня 2023 12:08
Наєв розповів, чи може Росія розв'язати війну проти Молдови Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

У Росії немає сил та засобів, аби розпочати воєнний конфлікт проти Молдови, проте вона може використовувати інші технологій впливу, спрямовані на те, аби завадити розвитку країни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Сил, засобів і угруповань для розв’язання воєнного конфлікту проти Молдови у РФ на теперішній час не створено. Однак хотів би наголосити, що Кремль має комплекс інших методів і технологій впливу, щоб намагатись запобігати процвітанню сусідніх країн", - сказав він.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія розробила стратегічний план із перетворення Молдови на свій сателіт.

При цьому раніше у Молдові зазначали, що безпосередньої військової небезпеки для країни поки немає, але РФ веде гібридну війну.

До того ж, президент Молдови Майя Санду вважає, що її країні не загрожує РФ до того часу, поки Україна дає відсіч державі-агресору.

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