Наев рассказал, может ли Россия развязать войну против Молдовы
В России нет сил и средств, чтобы начать военный конфликт против Молдовы, однако она может использовать другие технологии влияния, направленные на то, чтобы помешать развитию страны.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Сил, средств и группировок для разрешения военного конфликта против Молдовы в РФ в настоящее время не создано. Однако хотел бы отметить, что у Кремля есть комплекс других методов и технологий влияния, чтобы пытаться предотвращать процветание соседних стран", - сказал он.
Напомним, журналисты-расследователи сообщали, что Россия разработала стратегический план по превращению Молдовы в свой сателлит.
При этом ранее в Молдове отмечалось, что непосредственной военной опасности для страны пока нет, но РФ ведет гибридную войну.
К тому же президент Молдовы Майя Санду считает, что ее стране не угрожает РФ до тех пор, пока Украина дает отпор государству-агрессору
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