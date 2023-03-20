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Наев рассказал, может ли Россия развязать войну против Молдовы

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Понедельник 20 марта 2023 12:08
Наев рассказал, может ли Россия развязать войну против Молдовы Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

В России нет сил и средств, чтобы начать военный конфликт против Молдовы, однако она может использовать другие технологии влияния, направленные на то, чтобы помешать развитию страны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Сил, средств и группировок для разрешения военного конфликта против Молдовы в РФ в настоящее время не создано. Однако хотел бы отметить, что у Кремля есть комплекс других методов и технологий влияния, чтобы пытаться предотвращать процветание соседних стран", - сказал он.

Напомним, журналисты-расследователи сообщали, что Россия разработала стратегический план по превращению Молдовы в свой сателлит.

При этом ранее в Молдове отмечалось, что непосредственной военной опасности для страны пока нет, но РФ ведет гибридную войну.

К тому же президент Молдовы Майя Санду считает, что ее стране не угрожает РФ до тех пор, пока Украина дает отпор государству-агрессору

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