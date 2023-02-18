Наєв розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі

"Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника", - розповів він.



За його словами, українським військовим вдалося значно укріпити північний кордон.

"Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій", - додав Наєв.

Як повідомлялось, за даними розвідки, РФ продовжує тиснути на Білорусь щодо війни в України. Водночас найближчими тижнями ризику відкритого вторгнення немає.

Водночас Лукашенко заявив про готовність вступити у війну, у разі нападу на його країну.