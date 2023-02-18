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Наєв розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі

Фото: командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі тих ворожих сил, що знаходяться на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу. Але не виключно, що ситуація може змінитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

"Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника", - розповів він.

За його словами, українським військовим вдалося значно укріпити північний кордон.

"Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій", - додав Наєв.

Як повідомлялось, за даними розвідки, РФ продовжує тиснути на Білорусь щодо війни в України. Водночас найближчими тижнями ризику відкритого вторгнення немає.

Водночас Лукашенко заявив про готовність вступити у війну, у разі нападу на його країну.

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