Наев рассказал, есть ли у России силы для сухопутного наступления с Беларуси

"Мы оцениваем уровень военной угрозы с учетом тех сил, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Этих сил недостаточно для сухопутного наступления на данный момент, но то, что может произойти в будущем, зависит от намерений противника", - рассказал он.

По его словам, украинским военным удалось значительно укрепить северную границу.

"Мы образовали систему инженерных заграждений, в том числе минно-взрывных, в десятки раз увеличив их насыщенность вдоль государственной границы. Сформировали систему оборонных рубежей и позиций", - добавил Наев.

Как сообщалось, по данным разведки, РФ продолжает давить на Беларусь по поводу войны в Украине. В то же время, в ближайшие недели риска открытого вторжения нет.

В то же время Лукашенко заявил о готовности вступить в войну в случае нападения на его страну.