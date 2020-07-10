Наев рассказал, какие варианты наступления на Украину рассматривают в ВСУ

Вооруженные силы Украины рассматривают несколько сценариев возможной агрессии Российской Федерации по всему периметру украинско-российской государственной границы, а также на админграницах с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Украинские военные постоянно готовятся к адекватным действиям в случае нападения.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

"ВСУ рассматривается несколько сценариев по всему периметру границы с РФ, а также с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Мы рассматриваем даже действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно", - заявил он.

По словам командующего, соответствующие органы военного управления ВСУ, в том числе и командование ООС, постоянно готовятся к адекватным действиям в ответ на вероятную агрессию.

"Наша задача - сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии отбить наступление и не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю. Мы все делаем для того, чтобы наши действия были эффективны и качественно подготовлены. В настоящее время непосредственной угрозы агрессии с временно оккупированной территории АР Крым по отношению к Херсонской области Украины нет", - подчеркнул Наев.

Напомним, Наев уже отрицал наличие непосредственной угрозы вторжения России на территорию Украины.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что украинские военные готовятся к возможному вторжению России с территории оккупированного Крыма.

В представительстве президента Украины считают, что Россия может попытаться захватить территории Херсонской области из-за проблемы с водоснабжением в Крыму.