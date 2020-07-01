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РФ может использовать гибридную агрессию для подачи воды в Крым, - Ташева

Новости » Политика     01.07.2020 - 10:38
РФ может использовать гибридную агрессию для подачи воды в Крым, - Ташева
Фото: Тамила Ташева (РБК-Украина)

Ташева считает, что Россия всячески будет продвигать вопрос поставок воды под видом предотвращения "гуманитарной катастрофы"

Россия может использовать "гибридную" агрессию с Украиной ради решения проблемы с водоснабжением в Крым. Российская Федерация может выполнять диверсии на украинских объектах инфраструктуры и использовать своих агентов влияния в местной политике.

Об этом заявила заместитель представителя президента в АР Крым Тамила Ташева, говорится в материале РБК-Украина "Война за воду: может ли Россия снова напасть на Украину из-за засухи в Крыму".

Также она считает, что Россия всячески будет продвигать вопрос поставок воды на полуостров для предотвращения якобы "гуманитарной катастрофы". Она добавила, что подача воды в Крым через Северо-Крымский канал не произойдет.

"Это окончательная позиция не просто нашего представительства, а позиция всех органов власти, включая президента", - заявила Ташева.

Напомним, российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острый недостаток в водоснабжении.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины готовы сдерживать атаки России с моря и суши.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Российская ФедерацияКрымвода
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