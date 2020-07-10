Наєв розповів, які варіанти наступу на Україну розглядають у ЗСУ

Збройні сили України розглядають декілька сценаріїв щодо можливої агресії Російської Федерації по всьому периметру українсько-російського державного кордону, а також на адмінмежах з тимчасово окупованими територіями Донбасу і Криму. Українські військові постійно готуються до адекватних дій у разі нападу.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"ЗСУ розглядається декілька сценаріїв по всьому периметру державного кордону з РФ, а також з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей і АР Крим. Ми розглядаємо навіть дії, коли така загроза буде з декількох напрямків одночасно", - заявив він.

За словами командувача, відповідні органи військового управління ЗСУ, в тому числі і командування ООС, постійно готуються до адекватних дій у відповідь на імовірну агресію.

"Наше завдання - стримати агресора, а у випадку переходу його до відкритої агресії відбити наступ і не дати ступити ворожому чоботу на українську землю. Ми все робимо для того, щоб наші дії були ефективні і якісно підготовані. На даний час безпосередніх загроз агресії з тимчасово окупованої території АР Крим щодо Херсонської області України немає", - наголосив Наєв.

Нагадаємо, Наєв уже заперечував наявність безпосередньої загрози вторгнення Росії на територію України.

Раніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа розповів, що українські військові готуються до можливого вторгнення Росії з території окупованого Криму.

У представництві президента України вважають, що Росія може спробувати захопити території Херсонської області через проблеми з водопостачанням у Криму.