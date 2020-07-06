Сейчас непосредственной угрозы вторжения России в Украину нет, - Наев

Фото: Сергей Наев (facebook.com/OperationalCommandEast)

Украина следит за российскими войсками вблизи своих границ

По состоянию на сегодня непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет. Однако, украинская армия готовится к любым сценариям.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам Наева, украинские военные усилили все виды разведки для получения информации о состоянии, положении и характере действий Вооруженных сил России.

"Принимают участие все разведывательные органы государства, а также руководство Вооруженных сил Украины, в том числе главнокомандующий, начальник Генштаба и министр обороны. Мы ежедневно получаем сведения о ВС России, их наличие, накопление, увеличение численности", - рассказал он.

Наев отметил, что ВС Украины отрабатывают планы реагирование на все военные угрозы со стороны России, в том числе на крымском направлении.

Кроме того, Наев заявил, что командующий Военно-морских сил Украины, который заявил о возможном военном вторжении России из Крыма, "преувеличил и не имеет полной информации".

Напомним, ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что украинские военные готовятся к возможному вторжению России с территории оккупированного Крыма.

В представительстве президента Украины считают, что Россия может попытаться захватить территории Херсонской области из-за проблемы с водоснабжением в Крыму.

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Автор: Дмитрий Левицкий