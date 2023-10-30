Наєв пояснив, навіщо Білорусь продовжує військові навчання та скільки бійців на кордоні з Україною

За його словами, якщо Росія прийняла рішення на рівні президента щодо застосування збройних сил країни, то у Білорусі ця правова дія не відбулася.

"Одна справа - запускати зі своєї території техніку та солдат ворожої країни на українську землю, інша - прийняти рішення стосовно застосування ЗС РБ і вже точно стати в один ряд з Путіним", - сказав він.

Наєв зазначив, що для того, аби легітимізувати присутність Збройних сил Білорусі у прикордонних районах та відповідно на полігонах, вони постійно продовжують тренування та навчання. Це відбувається замість прийняття правового рішення президентом Олександром Лукашенко щодо застосування військової організації, що визначено їхнім законодавством.

У такий спосіб вони закріплюють присутність ЗС РБ у прикордонних районах з Україною.

За словами Наєва, наразі загальна чисельність білоруських військових, що розташовані на кордонах від Волинської до Чернігівської областей складає близько 1800 осіб.

Ці батальйони мають на озброєнні броньовану техніку, а також деякі артилерійські підрозділи. При чому більша частина військ перебуває у глибині Білорусі.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували території.

Зокрема протягом війни росіяни використовували Білорусь для завдання ударів по нашій країні.

Додамо, що нещодавно Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання.

Наєв неоднократно наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.

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