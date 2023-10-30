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Наев объяснил, зачем Беларусь продлевает военные учения и сколько бойцов на границе с Украиной

Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусь постоянно продлевает военные учения для того, чтобы закрепить присутствие своих Вооруженных сил в приграничных с Украиной районах. На данный момент там находится менее 2 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева.

По его словам, если Россия приняла решение на уровне президента по применению вооруженных сил страны, то в Беларуси это правовое действие не произошло.

"Одно дело - запускать со своей территории технику и солдат вражеской страны на украинскую землю, другое - принять решение по применению ВС РБ и уж точно стать в один ряд с Путиным", - сказал он.

Наев отметил, что для того, чтобы легитимизировать присутствие Вооруженных сил Беларуси в приграничных районах и соответственно на полигонах, они постоянно продлевает тренировки и обучение. Это происходит вместо принятия правового решения президентом Александром Лукашенко о применении военной организации, что определено их законодательством.

Таким образом, они закрепляют присутствие ВС РБ в приграничных районах с Украиной.

По словам Наева, в настоящее время общая численность белорусских военных, расположенных на границах от Волынской до Черниговской областей, составляет около 1800 человек.

Эти батальоны имеют на вооружении бронированную технику, а также некоторые артиллерийские подразделения. При этом большая часть войск находится в глубине Беларуси.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали территории.

В частности, в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране.

Добавим, что недавно Беларусь еще раз продлила совместные с Вооруженными силами России военные учения.

Наев неоднократно подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.

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БеларусьСергей Наев