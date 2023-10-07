ua en ru
Сб, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі знову перевіряють війська. ЗСУ посилюють захист кордонів

Україна, Субота 07 жовтня 2023 11:27
UA EN RU
У Білорусі знову перевіряють війська. ЗСУ посилюють захист кордонів Фото: командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусі знову перевіряють готовність своїх військ. Тому українські захисники посилили охорону на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва в Telegram.

Як зазначив командувач, у Білорусі розпочали черговий етап перевірки бойової готовності їхньої армії. У зв'язку з цим українські прикордонники посилили спостереження.

"Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань", - заявив Наєв.

Він додав, що у випадку загрози Генштаб ЗСУ перекине сили та засоби на відповідні ділянки.

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю, а також на білоруських полігонах розміщуються російські війська. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
кордон з Білоруссю Кордон з Україною Білорусь Сергій Наєв
NEWS
ЗСУ продовжують контрнаступ та мають просування на південь від Бахмута в районі Андріївки, - ISW
ЗСУ продовжують контрнаступ та мають просування на південь від Бахмута в районі Андріївки, - ISW
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України