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Наєв попередив про можливе збільшення російських військ у Білорусі під приводом навчань

Білорусь, Вівторок 29 серпня 2023 08:22
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Наєв попередив про можливе збільшення російських військ у Білорусі під приводом навчань Фото: Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія вивела усі свої війська з Білорусі та перекинула на Куп’янський напрямок. Водночас у вересні заплановані навчання, що може стати приводом для нарощування військової присутності.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мілітарі Медіа Центр

"Обстановка на кордоні з Білоруссю повністю нами контролюється. Різких змін не передбачається. На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з Білорусі та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ РФ, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку", - зазначив він.

В той же час, у вересні ц.р. на території Білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ ("Ешелон", "Поиск", "Взаимодействие"), які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності, повідомив Наєв.

"Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні - не виключається", - додав генерал.

Разом з тим, на теперішній час ознак формування ударних угруповань в смузі ОСУВ "Північ" не викрито. Наявний комплект військ прикриття збройних сил Білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу угруповання "Запад" готовий переважно до ведення стримуючих та оборонних дій на власній території, повідомив Наєв.

"Проте ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території Білорусі не виключається, тому вже зараз ми вживаємо заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей", - зазначив він.

Навчання "Захід"

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія, швидше за все, скасувала заплановані спільні стратегічні навчання "Захід-23". Навчання скасовані, оскільки в наявності надто мало військ та техніки.

За даними британської розвідки, неефективність російських військових в Україні показала, що "навчання "Захід" мали обмежену цінність для навчання і "здебільшого проводилися для показухи".

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