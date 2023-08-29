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Наев предупредил о возможном увеличении российских войск в Беларуси под предлогом учений

Беларусь, Вторник 29 августа 2023 08:22
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Наев предупредил о возможном увеличении российских войск в Беларуси под предлогом учений Фото: Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия вывела все свои войска из Беларуси и перебросила на Купянское направление. В сентябре запланированы учения, которые могут стать поводом для наращивания военного присутствия.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Милитари Медиа Центр.

"Обстановка на границе с Беларусью полностью нами контролируется. Резких изменений не предвидится. В настоящее время российский наземный компонент в полном составе выведен из Беларуси и находится в составе резерва объединенной группировки войск РФ, части которого ведут наступление на Купянском/Лиманском направлении", – отметил он.

В то же время, в сентябре т.г. на территории Беларуси запланировано проведение ряда совместных учений ОДКБ ("Эшелон", "Поиск", "Взаимодействие"), которые могут быть использованы в качестве легитимации наращивания военного присутствия, сообщил Наев.

"Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов возобновления активных действий с северного направления. Следовательно, организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе не исключается", - добавил генерал.

Вместе с тем, в настоящее время признаков формирования ударных группировок в полосе ОСУВ "Север" не выявлено. Имеющийся набор войск прикрытия вооруженных сил Беларуси и группировки прикрытия из состава группировки "Запад" готов преимущественно к ведению сдерживающих и оборонительных действий на собственной территории, сообщил Наев.

"Но риск угрозы применения диверсионно-разведывательных сил с территории Беларуси не исключается, поэтому уже сейчас мы принимаем меры по повышению наших контрдиверсионных и оборонных возможностей", - отметил он.

Обучение "Запад"

Ранее британская разведка сообщала, что Россия, скорее всего, отменила запланированные совместные стратегические учения "Запад-23". Учения отменены, поскольку у Москвы слишком мало войск и техники.

По данным британской разведки, неэффективность российских военных в Украине показала, что учения "Запад" имели ограниченную ценность для обучения и "в основном проводились для показухи".

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