Наєв показав, як укріплюють кордон з Білоруссю у Чернігівській області (відео)

"Сьогодні на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована", - написав Наєв.

Як розповів командувач, на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі та позиції першої та другої смуги оборони



"Ми готуємось до спротиву і разом із Чернігівською обласною військовою адміністрацією вживаємо заходів щодо підсилення нашої оборони", - зазначив Наєв.



За його словами, якщо загроза зростатиме, на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили, українські бійці будуть готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації.

Роль Білорусі у війні РФ проти України та ситуація на кордоні

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Раніше спікер ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що ситуація по кордону із Білоруссю залишається контрольованою - там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації.

Водночас прикордонники продовжують укріплювати кордон України з Білоруссю, облаштовують загородження різних типів.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.