У Держприкордонслужбі розповіли, де найчастіше фіксують ворожі ДРГ

Найбільше російських диверсантів фіксують прикордонники на кордоні України у Сумській області. Рідше - на кордоні Харківської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"Найбільше таких випадків (спроб ДРГ росіян прорвати кордон, - ред.) фіксується на кордоні з Росією - в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівській області. Власне ДРГ - це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де знаходяться підрозділи і ДПСУ, ЗСУ, Нацгвардії", - розповів він.

Речник ДПСУ зазначив, що ДРГ є загрозою і для місцевих мешканців.

"Адже диверсанти відкривають огонь по автівкам, які рухаються в прикордонні. Вони не розбирають чи це військові чи цивільні", - пояснив він.

Крім того, за словами Демченка, ситуація по кордону з Білоруссю залишається контрольованою.

"Там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації. Бо поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів", - додав він.

ДРГ у Сумській області

Буквально 12 жовтня ДРГ окупантів намагалася прорватися через кордон України на Сумщині та потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами. ДРГ складалася із восьми осіб.

До цього, 11 жовтня, в Центрі національного спротиву попереджали, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, яка межує з Брянською, Курською та Білгородською областями РФ, запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.