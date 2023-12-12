Українські прикордонники продовжують укріплювати кордон з Білоруссю (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Попри зміну погодних умов на українсько-білоруському кордоні підрозділи ДПСУ продовжують облаштовувати загородження: залізобетонні, металево-сітчасті та з колючо-ріжучого дроту типу "єгоза", а на загрозливих напрямках - мінно-вибухові. По всій ділянці копають протитанкові рови та встановлюють протитанкові піраміди", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили прикордонники, для проведення робіт прикордонники використовують як відомчу спецтехніку, так і техніку, отриману від партнерів.



За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. За обстановкою по той бік кордону стежать підрозділи розвідки, оцінюючи стан загрози для вчасного реагування.

Роль Білорусі у війні РФ проти України та ситуація на кордоні

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Раніше спікер ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що ситуація по кордону із Білоруссю залишається контрольованою - там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.